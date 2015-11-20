Убийцу Айтадж Бабаевой приговорили к 20 годам лишения свободы

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу гражданина Грузии Иззета Гусейнова, обвиняемого в убийстве Айтадж Бабаевой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой был вынесен приговор.

По решению суда И.Гусейнов осужден на 20 лет лишения свободы.

Напомним, что на прошлом судебном заседании гособвинитель попросил лишить И.Гусейнова свободы сроком на 20 лет, а мать А.Бабаевой потребовала пожизненного наказания убийцы.

Отметим, что 29 апреля этого года на улице Бахруза Нуриева Низаминского района Иззет Гусейнов убил свою любимую девушку, ученицу 11 класса Айтадж Бабаеву, 1998 года рождения. Убийство произошло на почве конфликта.