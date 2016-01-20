Убийца Айтадж Бабаевой обратился в Верховный суд

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде был продолжен процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении гражданина Грузии Иззета Гусейнова, обвиняемого в убийстве Айтадж Бабаевой.

Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Амира Байрамова перенесен на неопределенное время. Причиной стала подача кассационной жалобы на первое решение.

Отметим, что 29 апреля 2015 года на улице Бахруза Нуриева в Низаминском районе Иззет Гусейнов убил свою любимую девушку, ученицу 11 класса Айтадж Бабаеву, 1998 года рождения. Убийство произошло на почве конфликта. И.Гусейнов обвинялся по ст. 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК.

29 ноября в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой И.Гусейнов был приговорен к 20 годам лишения свободы. Мать А.Бабаевой потребовала пожизненного заключения. Не согласившись с решением, адвокат И.Гусейнова Адем Мамедов обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.