У жителя Гянджи изъят револьвер

Управление полиции города Гянджа принимает меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений

Управление полиции города Гянджа принимает меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Низаминского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается житель города Сабир Абдуллаев. При личном обыске у него изъяли револьвер.

Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

В следственном управлении Гянджинского управления полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.