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У жителя Гянджи изъят револьвер

У жителя Гянджи изъят револьвер Управление полиции города Гянджа принимает меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений
Происшествия
15 мая 2021 г. 11:33
У жителя Гянджи изъят револьвер
Сабир Абдуллаев

Управление полиции города Гянджа принимает меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Низаминского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается житель города Сабир Абдуллаев. При личном обыске у него изъяли револьвер.

Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

В следственном управлении Гянджинского управления полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncə sakinində silah aşkarlandı

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