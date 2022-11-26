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Тяжелое ДТП в Шабране, есть пострадавшие

Тяжелое ДТП в Шабране, есть пострадавшие В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали три человека.
Происшествия
26 ноября 2022 г. 20:55
Тяжелое ДТП в Шабране, есть пострадавшие

В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали три человека.

Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Губа, проходящем через территорию села Падар.

Так, легковой автомобиль марки Opel врезался TIR.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили жители Хачмазского района Джейхун Джаваншир оглы Сулейманов, 1991 года рождения, Ламия Альфаддин гызы Сулейманова, 1999 года рождения и Исмаил Джейхун оглы Сулейманов, 2017 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

Все они доставлены в центральную больницу Хачмазского района.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞabranda ağır yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

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