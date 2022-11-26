Тяжелое ДТП в Шабране, есть пострадавшие

В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали три человека.
Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Губа, проходящем через территорию села Падар.
Так, легковой автомобиль марки Opel врезался TIR.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили жители Хачмазского района Джейхун Джаваншир оглы Сулейманов, 1991 года рождения, Ламия Альфаддин гызы Сулейманова, 1999 года рождения и Исмаил Джейхун оглы Сулейманов, 2017 года рождения получили травмы различной степени тяжести.
Все они доставлены в центральную больницу Хачмазского района.
По факту ведется расследование.