Тяжелое ДТП в Гяндже, есть погибшие и раненые

В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Стали известны личности погибших и пострадавших в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Гяндже.

Как передает западное бюро Report, в результате аварии погибли водитель Нуман Ализаде, 2005 года рождения и пешеход Назлы Ибрагимова, 2008 года рождения.

В ДТП пострадали Джавид Кязымов, 2003 года рождения, Эльджан Алиев, 2004 года рождения и Илькин Байрамов, 2004 года рождения.

По факту ведется расследование.

14:33

В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, на место ДТП были вызваны бригады Государственной дорожной полиции и скорой помощи.

По предварительным данным, в аварии погибли два человека.

По факту ведется расследование.