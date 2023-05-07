Тяжелое ДТП в Гедабеке, есть погибший

В Гедабекском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Гедабекском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, находившийся за рулем легкового автомобиля марки "ВАЗ-2121" Амрах Гойджа оглы Исрафилов, 1945 года рождения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на обочину дороги и врезалось в препятствие.

От полученных травм водитель скончался.

Находившаяся в машине супруга покойного, Зяргалям Исрафилова, 1948 года рождения с различными телесными ранениями была госпитализирована.

По факту ведется расследование.