Тяжелое ДТП в Гедабеке, есть погибший

В Гедабекском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает западное бюро Report, находившийся за рулем легкового автомобиля марки "ВАЗ-2121" Амрах Гойджа оглы Исрафилов, 1945 года рождения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на обочину дороги и врезалось в препятствие.
От полученных травм водитель скончался.
Находившаяся в машине супруга покойного, Зяргалям Исрафилова, 1948 года рождения с различными телесными ранениями была госпитализирована.
По факту ведется расследование.