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Тяжелое ДТП в Гедабеке, есть погибший

Тяжелое ДТП в Гедабеке, есть погибший В Гедабекском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
7 мая 2023 г. 22:51
Тяжелое ДТП в Гедабеке, есть погибший

В Гедабекском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, находившийся за рулем легкового автомобиля марки "ВАЗ-2121" Амрах Гойджа оглы Исрафилов, 1945 года рождения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на обочину дороги и врезалось в препятствие.

От полученных травм водитель скончался.

Находившаяся в машине супруга покойного, Зяргалям Исрафилова, 1948 года рождения с различными телесными ранениями была госпитализирована.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gədəbəydə avtomobil qəzasında sürücü ölüb, sərnişin xəsarət alıb

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