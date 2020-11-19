О нас
Report Georgia
Аудио новости

Тяжелая авария в Уджаре, есть погибший и раненый

Тяжелая авария в Уджаре, есть погибший и раненый В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие
Происшествия
19 ноября 2020 г. 22:13
Тяжелая авария в Уджаре, есть погибший и раненый

В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел вечером на участке автомагистрали Баку-Газах на территории села Газигумлаг.

Житель Агдамского района Фикрет Салимов 1960 года рождения на автомобиле марки Hyundai врезался в трактор. В результате пассажир легкового автомобиля, Ирада Алиева 1964 года рождения погибла на месте. Водитель Ф.Салимов получил травмы, но выжил.

В связи с инцидентом на магистрали в направлении Гянджи возникла пробка. По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоUcarda yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan var 

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
18 ноября 2020 г. 12:30
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
18 ноября 2020 г. 11:30
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
17 ноября 2020 г. 13:17
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
16 ноября 2020 г. 11:50
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi