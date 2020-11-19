Тяжелая авария в Уджаре, есть погибший и раненый

В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие

В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел вечером на участке автомагистрали Баку-Газах на территории села Газигумлаг.

Житель Агдамского района Фикрет Салимов 1960 года рождения на автомобиле марки Hyundai врезался в трактор. В результате пассажир легкового автомобиля, Ирада Алиева 1964 года рождения погибла на месте. Водитель Ф.Салимов получил травмы, но выжил.

В связи с инцидентом на магистрали в направлении Гянджи возникла пробка. По факту ведется расследование.