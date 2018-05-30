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    Труп пропавшей без вести в Ширване учительницы обнаружен в целлофановом мешке - ОБНОВЛЕНО

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    *** 10:11

    Шемаха. 30 мая. REPORT.AZ/ В городе Ширван найдено тело пропавшей без вести учительницы.

    Как сообщает ширванское бюро Report, труп был обнаружен на территории села Гёйляр Шемахинского района. Так, после убийства женщины ее тело было обернуто в целлофановый мешок.

    Мешок был найден на автомобильной дороге Чёль Гёйляр - Даг Гёйляр. По предварительной информации, труп принадлежит пропавшей без вести 24 мая учительнице, жительнице города Ширван Сарайханым Абдуллаевой 1956 г.р.

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