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    ​Три школьника-азербайджанца обокрали "McDonald's"

    Полицейские задержали по этому делу двух пятиклассников и одного шестиклассника

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Школьники обокрали "McDonald's" на проспекте Стачек в Петербурге.

    Как передает Report, в кафе заявили об ущербе на 105 тыс. рублей.

    Полицейские задержали по этому делу двух пятиклассников и одного шестиклассника, которые учатся в одной из школ Кировского района. Двум мальчикам по 14 лет, одному - 16. Все они - уроженцы Азербайджана.

    Часть похищенного удалось изъять, возбуждено уголовное дело. Подростки отпущены под подписку о невыезде.

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