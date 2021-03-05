О нас
Report Georgia
Аудио новости

Транспортная компания оштрафована на 20 тыс. манатов

Транспортная компания оштрафована на 20 тыс. манатов Несколько человек были приняты на работу без трудового договора
Происшествия
5 марта 2021 г. 12:00
Транспортная компания оштрафована на 20 тыс. манатов
0 : 00
0 : 00

В Генпрокуратуру поступило обращение в связи с нарушением требований законодательства в ОАО Astara-nəqliyyat.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе разбирательства, проведенного на основании обращения в Управлении вне-уголовного производства, было выявлено, что должностное лицо Мамедов Низами Фарзулла оглу, обладающий полномочиями представлять ОАО и принимать решения от его имени, принял нескольких человек на работу без трудового договора. На основании этих фактов было начато производство по административному правонарушению по статье 192.1 (привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без вступления в юридическую силу трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Азербайджанской Республик), дело направлено в Астаринский районный суд на рассмотрение.

Решением районного суда ОАО Astara-nəqliyyat оштрафовано на 20 тыс. манатов в качестве административного взыскания.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nəqliyyat şirkəti 20 min manat cərimələndi

Новости партнеров

Самое важное

Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
5 марта 2021 г. 16:40
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек
5 марта 2021 г. 13:30
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
5 марта 2021 г. 13:18
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
5 марта 2021 г. 11:16
Направленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
ФотоНаправленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
5 марта 2021 г. 11:12
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
4 марта 2021 г. 23:00
Азербайджанские и турецкие военные проведут совместные учения
ФотоАзербайджанские и турецкие военные проведут совместные учения
4 марта 2021 г. 14:15
Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Минздрав обратился к гражданам в связи с вакцинацией
Минздрав обратился к гражданам в связи с вакцинацией
4 марта 2021 г. 11:17
Сафар Мехдиев: Госкомтаможня выполнила бюджетное обязательство на 115%
Сафар Мехдиев: Госкомтаможня выполнила бюджетное обязательство на 115%
3 марта 2021 г. 15:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi