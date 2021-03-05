Транспортная компания оштрафована на 20 тыс. манатов

Несколько человек были приняты на работу без трудового договора

В Генпрокуратуру поступило обращение в связи с нарушением требований законодательства в ОАО Astara-nəqliyyat.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе разбирательства, проведенного на основании обращения в Управлении вне-уголовного производства, было выявлено, что должностное лицо Мамедов Низами Фарзулла оглу, обладающий полномочиями представлять ОАО и принимать решения от его имени, принял нескольких человек на работу без трудового договора. На основании этих фактов было начато производство по административному правонарушению по статье 192.1 (привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без вступления в юридическую силу трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Азербайджанской Республик), дело направлено в Астаринский районный суд на рассмотрение.

Решением районного суда ОАО Astara-nəqliyyat оштрафовано на 20 тыс. манатов в качестве административного взыскания.