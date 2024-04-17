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Телеведущая Айтен Сафарова попала в ДТП, есть погибший

Телеведущая Айтен Сафарова попала в ДТП, есть погибший Ведущая телеканала "Хазар" Айтен Сафарова попала в ДТП.
Происшествия
17 апреля 2024 г. 10:13
Телеведущая Айтен Сафарова попала в ДТП, есть погибший

Ведущая телеканала "Хазар" Айтен Сафарова попала в ДТП.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 17 апреля около 07:00 на пересечении проспекта 8 ноября и улицы Садыгджана в Хатаинском районе Баку произошло столкновение автомобиля марки Hyundai IX-35 под управлением Исмаила Мамедова и автомобиля ведущей телеканала "Хазар" Айтен Сафаровой (Пириевой).

В результате пассажир автомобиля Hyundai IX-35 Айхан Алиев был госпитализирован и скончался в больнице.

Айтен Сафарова получила травмы различной степени тяжести и также была госпитализирована.

По факту в следственном отделе Управления полиции Хатаинского района проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Teleaparıcı Aytən Səfərova yol qəzasına düşüb, ölən və xəsarət alan var - YENİLƏNİB

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