Тела погибших в перестрелке с полицией привезены в Нардаран

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Тела погибших в результате перестрелки с полицией в Нардаране привезены в поселок.

Как сообщает Report, тела трех человек, погибших в Нардаране (Акбер Бабаев, Фарахим Буньятов и Рафаэль Буньятов) сейчас находятся в поселке. Они будут похоронены в ближайшие часы.

Напомним, что правоохранительные органы в настоящее время проводят спецоперацию в Нардаране.

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран города Баку. В ходе операции сотрудникам полиции было оказано сопротивление, по ним открыли огонь, бросили ручную гранату. Был открыт ответный огонь, в результате которого убиты 4 члена преступной группировки, несколько человек ранены.

Несмотря на увеличение числа сторонников группировки на территории, где проводилась операция, сотрудники полиции до конца выполнили свои служебные обязанности, двое полицейских героически погибли.

В качестве вещественных доказательств с места происшествия изъято большое количество оружия, гранат, холодного оружия и т.д. Задержаны 14 членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым.

По факту Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, ведется следствие.