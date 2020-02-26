Суд вынес решение по делу исполнительного директора ЖСК "Real"

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба обвиняемого в мошенничестве исполнительного директора ЖСК "Real" Сахиля Джахангирли.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзали Аббасова объявили решение, согласно которому жалоба не была удовлетворена, приговор суда оставлен неизменным.

Отметим, что С.Джахангирли 1987 г.р. приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам лишения свободы.

Его признали виновным по ст. 178.3.2, 308 и 313 УК.

С.Джахангирли является племянником находящегося под арестом главы ЖСК "Real" Ильхама Гасымова.

Ранее его арестовали за продажу одной квартиры нескольким лицам и, приговорив к условному наказанию, освободили в зале суда.

Напомним, что глава ЖСК И.Гасымов арестован не только за продажу одной квартиры нескольким лицам, но и на основе жалобы своего компаньона, поэта-миллионера Гюльаги Танха.

Его обвинили в присвоении принадлежащих поэту 19,5 млн манатов.

По решению Бакинского суда по тяжким преступлениям И.Гасымова приговорили к 15 годам тюрьмы. Бакинский апелляционный суд сократил срок его наказания до 12 лет.

И.Гасымов был признан потерпевшим по делу Акифа Човдарова ("дело МНБ").