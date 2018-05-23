Суд условно наказал бывшего сотрудника магазина Zara

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над Ибрагимом Ибрагимовым, Захрой Мавлиной, Зауром Новрузовым, Гюльтекин Буньядовой и Эльвиной Гафаровой, обвиняемых в присвоении чужого имущества.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова был зачитан вердикт.

Решением суда все обвиняемые наказаны условно по статье 70 (условное наказание) УК. Никто не был арестован.

Согласно обвинительному акту, обвиняемые продали часть товаров в магазине за пределами кассы и присвоили деньги. За время следствия они вернули 17 тыс. 700 манатов ущерба, поэтому никто из них не был арестован.