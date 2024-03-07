Суд продлил арест Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой

Срок ареста Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой, задержанных по делу Abzas media, продлен на три месяца.

Срок ареста Хафиза Бабалы и Эльнары Гасымовой, задержанных по делу Abzas media, продлен на три месяца.

Как сообщает Report, решение принято на заседании в Хатаинском районном суде Баку.

Напомним, Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря 2023 года, а 14 декабря суд назначил ему меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Гасымова была задержана 13 января текущего этого года и помещена под арест на 2 месяца и 17 дней.

Им предъявлены обвинения по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК АР.