​Суд постановил продать на аукционе имущество Qax-Konserv

Суд удовлетворил иск Территориального налогового управления №13 Министерства налогов Азербайджана в связи с продажей на аукционе имущества ОАО Qax-Konserv.

Как сообщает Report, дело рассматривалось в Шекинском административно-экономическом суде на процессе под председательством судьи Ильгара Джаббарова.

Основанием для иска является задолженность ОАО Qax-Konserv в размере 5075,97 маната.

Для обеспечения погашения задолженности перед государственным бюджетом была описано имущество ответчика: 1 деревообрабатывающий аппарат на сумму 5000 манатов, и 1 деревообрабатывающий аппарат стоимостью 3000 манатов.

Суд постановил продать через специализированный открытый аукцион принадлежащее ОАО Qax-Konserv описанное имущество для выплаты в государственный бюджет задолженности предприятия в размере 5075,97 манатов. Кроме того, согласно решению, с ответчика будет взыскана государственная пошлина в размере 30 манатов.