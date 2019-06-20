Суд генералов бывшего МНБ отложен

Назначенный на сегодня в Верховном суде процесс по кассационной жалобе, поданной на приговор в отношении бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал-майора Субахира Гурбанова, генерал-майора Теймура Гулиева, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева и Эльшада Азизова, не состоялся.

Как сообщает Report, хотя процесс под председательством судьи Фархада Алиева был запланирован на 20 июня, по неизвестной причине его отложили.

Скорее всего, заседание пройдет на следующей неделе.

Отметим, что по приговору Бакинского военного суда генерал-майор Субахир Гурбанов был приговорен к 14 годам тюрьмы, генерал-майор Теймур Гулиев - к 12 годам, другие должностные лица бывшего МНБ – Физули Алиев - к 14 годам, Заур Мамедов - к 10,5 годам, Натик Алыев - к 10,5 годам, Анар Ширалиев - к 3 годам, Эшгин Алиев - к 3 годам тюремного заключения.

Начальник операционно-технического управления, генерал-майор Натаван Мирветова приговорена к 5 годам лишения свободы, сотрудники возглавляемого ею управления Фархад Алыев и Эльшад Азизов - к условному наказанию с назначением испытательного срока в 3 года.

Лица, приговоренные к условному заключению были освобождены в зале суда. Затем заключенные подали апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил их жалобу.