О нас
Report Georgia

Стало известно о задержании Эльдара Гасанова

Стало известно о задержании Эльдара Гасанова Адвокат Адиль Исмайлов рассказал о задержании бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Босниии Герцеговине Эльдара Гасанова.
Происшествия
20 августа 2020 г. 22:22
Стало известно о задержании Эльдара Гасанова

Адвокат Адиль Исмайлов рассказал о задержании бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.

Как передает Report, по его словам, Э.Гасанов покинул свой дом около 9 часов утра 13 августа 2020 года и был задержан сотрудниками ГСБ, когда ехал в МИД на заранее назначенную встречу с новым министром.

"После этого меня пригласили по его просьбе", - сказал адвокат.

Отметим, что Эльдар Гасанов обвиняется по статьям 308.2 (злоупотребление служебные полномочиями) и 308-1.1 (нецелевая трата бюджетных средств) УК АР.

По уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики злоупотребляют своими полномочиями, совершают действия, наносящие существенный ущерб охраняемым законом интересам государства, а также по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, были привлечены к уголовной ответственности начальник Управления делами Министерства иностранных дел, председатель Тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, начальник Консульского управления Фаиг Багиров и другие, в отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по продолжающемуся уголовному делу были получены новые сведения о присвоении средств государственного бюджета, выделенные на различные направления деятельности Министерства иностранных дел.

На основании собранных материалов соответствующим решением была назначена комплексная проверка по финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой возникли основания для подозрения в том, что посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия, Монтенегро, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглу использовал не по назначению значительные бюджетные средства и совершил другие нарушения закона. В рамках следствия Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Eldar Həsənovun necə saxlandığı açıqlandı

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Каспии утонул человек
В Каспии утонул человек
20 августа 2020 г. 21:41
В Астаре оштрафованы организаторы и участники хнаяхты 
В Астаре оштрафованы организаторы и участники хнаяхты 
20 августа 2020 г. 16:50
В Шамахы полиция пресекла проведение свадьбы
В Шамахы полиция пресекла проведение свадьбы
20 августа 2020 г. 15:59
Решением суда глава ИВ Кюрдамира заключен под стражу
ФотоРешением суда глава ИВ Кюрдамира заключен под стражу
20 августа 2020 г. 15:38
МВД Азербайджана распространило заявление по поводу факта мошенничества 
МВД Азербайджана распространило заявление по поводу факта мошенничества 
20 августа 2020 г. 14:56
В Бинагадинском районе похищены электроприборы стоимостью 12 000 манатов 
В Бинагадинском районе похищены электроприборы стоимостью 12 000 манатов 
20 августа 2020 г. 14:12
В чем обвиняют главу ИВ Кюрдамира? – ЭКСКЛЮЗИВ
В чем обвиняют главу ИВ Кюрдамира? – ЭКСКЛЮЗИВ
20 августа 2020 г. 12:48
Нарушив карантин, пошли в спортзал
ФотоНарушив карантин, пошли в спортзал
20 августа 2020 г. 11:10
Лоту Гули убит в Турции
"Лоту Гули" убит в Турции
20 августа 2020 г. 08:05
В высотном здании в Сумгайыте произошел пожар
В высотном здании в Сумгайыте произошел пожар
20 августа 2020 г. 07:48

Последние новости

22:32
Оглашено решение суда по жалобе Эльдара Гасанова Происшествия
22:22
Стало известно о задержании Эльдара Гасанова Происшествия
21:58
В США арестовали экс-помощника Трампа Другие страны
21:41
В Каспии утонул человек Происшествия
21:24
Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни Здоровье
20:53
Мужчина укрылся от дождя в магазине и стал миллионером Это интересно
20:37
В Италии число новых случаев заражения за сутки достигло 845 Другие страны
20:21
Лавров и Чавушоглу обсудили разрешение кризисов в Сирии и Ливии В регионе
20:01
У Лалы Шовкет проблемы со здоровьем Внутренняя политика
19:45
У футболистов итальянского клуба выявлен коронавирус Футбол
19:31
Министр провел видеовстречу с руководителями частных учебных заведений Наука и образование
19:14
В испытаниях вакцины против COVID-19 примут участие 40 тыс. человек Другие страны
18:57
"Сумгайыт" привлек в состав футболиста "Сабаха" Футбол
18:41
США ввели санкции против шести граждан Сирии Другие страны
18:26
В Китае произошли взрывы на шахте Другие страны
Вся новостная лента