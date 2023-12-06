Стало известно о состоянии подорвавшегося на мине в Агдаме сотрудника ANAMA

Стало известно о состоянии подорвавшегося на мине в Агдаме сотрудника ANAMA

Стало известно о состоянии сотрудника Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вагифа Акберова, получившего накануне ранения при взрыве противопехотной мины в Агдаме.

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Стало известно о состоянии сотрудника Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вагифа Акберова, получившего накануне ранения при взрыве противопехотной мины в Агдаме. Как сообщает карабахское бюро Report, его состояние удовлетворительное. Инцидент был зафиксирован 5 декабря на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района. Сотрудник агентства Вагиф Акберов, 1992 года рождения, при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине, в результате чего ему ампутировали правую стопу. Подпишитесь на наш Telegram канал

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