Стало известно, что брат Айгюн Бейляр покупал семена марихуаны из Голландии и Англии посредством интернета - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали преступления, совершенного братом заслуженной артистки Айгюн Бейляр - Аббасом Гумметовым.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, установлено, что Эльмир Алхазов, Рамиль Асиров, его брат Эльнур Асиров, Фуад Мамедзаде, Аббас Гумметов сообща в феврале-марте 2013 года договорились о выращивании марихуаны во дворе дома Алхазова. Ф.Мамедзаде в этих целях заказал по интернету семена марихуаны из Голландии и Англии. Он купил 25 цветочных горшков и торф и принес их в дом Алхазова, где они в одной из комнат начали выращивать растения. Спустя некоторое время они опасаясь, что Э.Гумметов сообщит в правоохранительные органы о выращивании марихуаны, решили убить его.

Ф.Мамедзаде, А.Гумметов, Р.Асиров и Э.Алхазов привезли Эльнура Гумметова в дом, где выращивали марихуану. В ходе беседы между ним и Эльнуром Алхазовым возник конфликт. Он повалил Э.Гумметова на землю, Ф.Мамедзаде и Р.Асиров крепко прижали руки и ноги Эльнура и стали душить вначале подушкой, а потом руками. После этого они положили тело в целлофановый мешок, заклеили скотчем, вырыли во дворе того же дома яму глубиной в 3 м и закопали труп.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) УК, расследование продолжается.