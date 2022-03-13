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Стали известны предварительные подробности гибели четы Алиевых при пожаре в Сальяне

Стали известны предварительные подробности гибели четы Алиевых при пожаре в Сальяне Стали известны предварительные подробности трагической гибели в ночь на 12 марта в селе Ашагы Кюрканд Сальянского района Алиева Алияра Али оглы, 1953 года рождения и его супруги Эльмиры Мирзы гызы Алиевой, 1954 года рождения.
Происшествия
13 марта 2022 г. 10:56
Стали известны предварительные подробности гибели четы Алиевых при пожаре в Сальяне

Стали известны предварительные подробности трагической гибели в ночь на 12 марта в селе Ашагы Кюркянд Сальянского района Алиева Алияра Али оглы, 1953 года рождения и его супруги Эльмиры Мирзы гызы Алиевой, 1954 года рождения.

Как сообщает муганское бюро Report, при проверке карты памяти камеры видеонаблюдения, установленной в квартире, было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание в микроволновой печи, расположенной на кухне и подключенной к линии электропередач.

А.Алиев работал главным бухгалтером в Сальянском районном управлении ирригационных систем.

Отметим, что во время пожара сгорели конструкции 78 кв.м дома площадью 228 кв.м.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSalyanda ər və arvadın evdə yanaraq ölməsinin ilkin təfərrüatı məlum olub

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