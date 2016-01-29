Стала известна статья УК, по которой обвиняется директор сети аптек Avis

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Стала известна статья Уголовного кодекса, по которой обвиняется директор сети аптек Avis Эльмир Махаров.

Как сообщает Report, Э.Махаров обвиняется по ст. 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование либо неиспользование в случае, когда этого требуют интересы службы, должностным лицом своих служебных полномочий в целях приобретения в связи с исполнением служебных обязанностей незаконного преимущества для себя или третьих лиц, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических либо юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государства) и ст. 200.1 (Обман потребителей, то есть обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (услуги) в организациях, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере торговли (услуг), если эти деяния совершены в значительном размере) УК.

Отметим, что владелец сети аптек Аvis был задержан вчера сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральной прокуратуре. Сегодня он предстанет перед судом, будет рассмотрено ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Напомним, что сеть медицинских маркетов Avis начала функционировать в Азербайджан с января 1998 года. В том же году открылось первое отделение сети - аптека İstanbul. За 8 лет компания открыла 10 аптек в Баку.