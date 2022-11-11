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Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы

Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы Стала известна причина, по которой исполнитель мейханы Рашад Даглы (Амиров) убил своего знакомого Искандера Мехтиева
Происшествия
11 ноября 2022 г. 16:05
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы

Стала известна причина убийства, в совершении которого подозревается исполнитель мейханы Рашад Даглы (Амиров).

По информации Report, в представлении, поданном следственным органом в Гарадагский районный суд, указано, что ранее неоднократно судимый Искандер Мехтиев несколько раз звонил Рашаду Даглы, заявляя, что у него есть доказательства того, что Даглы является представителем сексменьшинств.

И.Мехтиев шантажировал исполнителя мейханы, угрожая распространить порочащую его честь информацию.

В связи с этим Рашад Даглы встретился с Мехтиевым в 5 утра 9 ноября, он приехал по адресу проживания Мехтиева и увез его на своей машине "Нива" в направлении трассы Баку-Газах.

В ходе выяснения отношений Мехтиев оскорбил Даглы, на что тот ударил мужчину ножом в грудь.

В представлении отмечается, что Р. Даглы убил И. Мехтиева, нанеся ему в общей сложности 14 ножевых ранений.

Вытолкнув тело И.Мехтиева из машины, он явился в дежурную часть Ясамальского отдела полиции с чистосердечным признанием.

В Гарадагском районном суде Рашад Даглы признался в совершенном им преступлении.

На суде он сказал, что во время инцидента у него не было при себе ножа, и после оскорбления чести и достоинства он вырвал нож из руки Мехтиева и ударил того в сердце. При этом Даглы не помнит, куда нанес остальные удары.

В прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Решением Гарадагского районного суда, Рашад Даглы арестован сроком на 4 месяца.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Dağlının qətl törətməsinin səbəbi və hadisənin təfərrüatı məlum olub - EKSKLÜZİV

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