Сотрудники ГПС задержали пятерых иностранцев при попытке перейти госграницу

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана пресекли попытку незаконного пересечения пятью иностранцами государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе".

Так, 26 апреля на служебной территории пограничной заставы близ села Билясувар в Билясуварском районе пограничники пограннаряда "Пуску" обнаружили пятерых неизвестных, приближающихся к инженерному заграждению на границе. Данные лица были задержаны пограничным нарядом при попытке перейти заграждение.

В ходе расследования выяснилось, что попытку нарушить госграницу Азербайджана в направлении Исламской Республики Иран предприняли граждане Шри-Ланки - Кунаратинам Тувисан 1987 г.р., Селлакылы Сантиракумар 1977 г.р., Ратнасингам Сатеескумар 1983 г.р., Гунасльгар Камстан 1994 г.р. и Энтони Кросс Энтони Белдер 1978 г.р.

В отношении задержанных осуществляются необходимые следственные мероприятия.