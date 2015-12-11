​Состоялось очередное заседание Рабочей группы в связи с аварией на платформе "Гюнешли"

Принято решение о получении из "Азеркосмос" ежедневных съемок территории

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ 10 декабря прошло очередное заседание Рабочей группы, созданной в связи с аварией, произошедшей на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, на заседании присутствовали заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тапдыг Амирасланов, ответственные работники министерства экологии и природных ресурсов, вице-президенты SOCAR Рафига Гусейнзаде, Рахман Гурбанов, вице-президент компании BP Роберт Ват и др.

На заседании обсудили вопросы расчета и предотвращения возможных экологических проблем и разлива нефти. С этой целью было принято решение о получении из "Азеркосмос" ежедневных съемок территории для определения координат территории с помощью вертолетов и кораблей и принятия необходимых мер.

Как результат проведенного заседания, сегодня утром члены Рабочей группы вылетели на вертолете на место аварии и осмотрели территорию с воздуха. Нефтяных разливов на территории не наблюдалось. Для проведения расследований и периодического наблюдения аварийной зоны на территорию были направлены один мониторинговый корабль и еще шесть оснащенных необходимым оборудованием кораблей, которые приведены в полную готовность для принятия мер в случае разлива нефти. При необходимости они займутся сбором и доставкой "черного золота" в пункты утилизации.