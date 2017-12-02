Снегопад создал задержки на авиарейсах Москва-Баку

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Два рейса, которые должны следовать из Москвы в Баку из-за сложных погодных условий задерживаются.

Как сообщает Report, ссылаясь на табло аэропорта Шереметьево, рейсы номером "SU 1852" и "DL 9098" следующие из Москвы в Баку должны были вылететь в 01:46 по бакинскому времени и приземлиться в 04:10 в пункте назначения.

Один из рейсов осуществляет компания "Аэрофлот", другой Delta Airlines. Как сообщили Report из международного аэропорта Гейдара Алиева, оба рейса вылетят в 04:10 по бакинскому времени и прибудут в 07:10 в Баку.

Напомним, в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту "Шереметьево" скопилась очередь из самолетов. Аэропорт работает по фактической погоде. В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55 при благоприятных метеоусловиях.