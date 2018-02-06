Штаб: Поиски альпинистов пока не дали результатов

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Поиски альпинистов продолжаются, но они пока не дали никаких результатов".

Об этом сообщили Report в штабе, созданном на территории, где ведутся поиски пропавших альпинистов в горных территориях Губинского района.

Было отмечено, что штаб находится на территории Махмуддере: "Поиски ведутся во всех предполагаемых местах, по различным направлениям. К сожалению, результатов нет. Что касается состава, то количество ежедневно меняется. Кто-то устает, болеет, то его заменяет другой человек. Поиски продолжаются и на вертолете министерства чрезвычайных ситуаций".

Напомним, что 23 декабря прошлого года из села Хыналыг Губинского района в сторону Туфандаг вышли в поход и не вернулись три члена клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" (Бабур Гусейнов, Намин Буньядов и Фарида Джабраилзаде), связь с ними была прервана. В период поисково-спасательной операции, начавшейся с 27 декабря, проверяются территории по маршруту пропавших альпинистов, а также другие предполагаемые места.