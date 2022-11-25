СГБ начала аресты в Нахчыване

Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя по уголовному делу, проводимому Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении начальника отдела таможенно-тарифного регулирования и платежей Государственного таможенного коми

Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя по уголовному делу, проводимому Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении начальника отдела таможенно-тарифного регулирования и платежей Государственного таможенного комитета (ГТК) Нахчыванской Автономной Республики Аскерова Мансура Туран оглы.

Как сообщает Report, решением суда, Мансур Аскеров, заключен под стражу сроком на 4 месяца.

В ходе расследования уголовного дела в Комитете были выявлены хищения в особо крупном размере. М.Аскерову предъявлено обвинение в хищении 132 млн манатов государственных средств в сговоре с группой лиц.

По версии стороны обвинения, должностные лица ГТК Нахчыванской Автономной Республики создали неофициальную вторую систему сбора за товары, ввозимые без оформления, в дополнение к общей электронной системе официального оформления государственных таможенных пошлин.