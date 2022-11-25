О нас

СГБ начала аресты в Нахчыване

СГБ начала аресты в Нахчыване Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя по уголовному делу, проводимому Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении начальника отдела таможенно-тарифного регулирования и платежей Государственного таможенного коми
Происшествия
25 ноября 2022 г. 10:57
СГБ начала аресты в Нахчыване

Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя по уголовному делу, проводимому Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении начальника отдела таможенно-тарифного регулирования и платежей Государственного таможенного комитета (ГТК) Нахчыванской Автономной Республики Аскерова Мансура Туран оглы.

Как сообщает Report, решением суда, Мансур Аскеров, заключен под стражу сроком на 4 месяца.

В ходе расследования уголовного дела в Комитете были выявлены хищения в особо крупном размере. М.Аскерову предъявлено обвинение в хищении 132 млн манатов государственных средств в сговоре с группой лиц.

По версии стороны обвинения, должностные лица ГТК Нахчыванской Автономной Республики создали неофициальную вторую систему сбора за товары, ввозимые без оформления, в дополнение к общей электронной системе официального оформления государственных таможенных пошлин.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DTX Naxçıvanda həbslərə başlayıb, inanılmaz rəqəmlər...

Другие новости из категории

В Баку ножевые ранения получил 53-летний мужчина
В Баку ножевые ранения получил 53-летний мужчина
25 ноября 2022 г. 08:49
За последние четыре месяца в Кяльбаджаре и Лачыне обнаружено 2 728 мин
За последние четыре месяца в Кяльбаджаре и Лачыне обнаружено 2 728 мин
24 ноября 2022 г. 14:54
В Азербайджане с момента окончания войны 268 граждан подорвались на мине, 45 погибли
В Азербайджане с момента окончания войны 268 граждан подорвались на мине, 45 погибли
24 ноября 2022 г. 14:46
Первый замначальника СГБ: Спецслужбы Ирана ведут активную разведывательно-подрывную деятельность против Азербайджана
Первый замначальника СГБ: Спецслужбы Ирана ведут активную разведывательно-подрывную деятельность против Азербайджана
24 ноября 2022 г. 11:10
В Азербайджане за сутки в ДТП погибли четыре человека  
В Азербайджане за сутки в ДТП погибли четыре человека  
24 ноября 2022 г. 10:40
В Баку мужчина подозревается в нанесении ножевых ранений малолетнему ребенку и теще
В Баку мужчина подозревается в нанесении ножевых ранений малолетнему ребенку и теще
24 ноября 2022 г. 10:07
В Сабирабаде автомобиль сбил 23-летнего пешехода
В Сабирабаде автомобиль сбил 23-летнего пешехода
24 ноября 2022 г. 08:46
В Баку автомобиль сбил 26-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил 26-летнего пешехода
24 ноября 2022 г. 07:51
Тяжелое ДТП в Лянкяране, есть пострадавшие
ФотоТяжелое ДТП в Лянкяране, есть пострадавшие
24 ноября 2022 г. 02:42
В Шамкире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Шамкире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
23 ноября 2022 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi