Вор вынес из квартир в Мингячевире 55 тыс. манатов

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции, был задержан и привлечен к ответственности ранее неоднократно судимый Асиман Аллахвердиев, совершивший с 2020 года серию краж из квар

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции, был задержан и привлечен к ответственности ранее неоднократно судимый Асиман Аллахвердиев, совершивший с 2020 года серию краж из квартир в городе.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе следствия было установлено, что задержанный похитил из 13 квартир деньги в размере 19 тыс. манатов и ювелирные изделия на сумму около 36 тыс. манатов.

В своих показаниях следствию задержанный сообщил, что продал краденое в Баку и Гяндже, а деньги потратил на азартные игры в Интернете.

По факту возбуждено уголовное дело, суд вынес решение об аресте Аллахвердиева.