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Вор вынес из квартир в Мингячевире 55 тыс. манатов

Вор вынес из квартир в Мингячевире 55 тыс. манатов В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции, был задержан и привлечен к ответственности ранее неоднократно судимый Асиман Аллахвердиев, совершивший с 2020 года серию краж из квар
Происшествия
13 мая 2022 г. 09:29
Вор вынес из квартир в Мингячевире 55 тыс. манатов

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции, был задержан и привлечен к ответственности ранее неоднократно судимый Асиман Аллахвердиев, совершивший с 2020 года серию краж из квартир в городе.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе следствия было установлено, что задержанный похитил из 13 квартир деньги в размере 19 тыс. манатов и ювелирные изделия на сумму около 36 тыс. манатов.

В своих показаниях следствию задержанный сообщил, что продал краденое в Баку и Гяндже, а деньги потратил на азартные игры в Интернете.

По факту возбуждено уголовное дело, суд вынес решение об аресте Аллахвердиева.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə mənzillərdən 55 min manatlıq oğurluq edilib

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