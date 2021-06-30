Сегодня продолжится суд над воевавшим в Карабахе иностранцем

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжится судебное заседание по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который участвовал в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжится судебное заседание по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который участвовал в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева ожидается оглашение обвинительного акта, дача показаний обвиняемым.

Отметим, что Дубакову Эдуарду Сергеевичу предъявлены обвинения по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана.