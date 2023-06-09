С банковской карты жителя Баку украли 2,8 тыс. манатов

У жителя Баку украли банковскую карту и сняли с нее 2 800 манатов.

У жителя Баку украли банковскую карту и сняли с нее 2 800 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию обратился житель Баку с заявлением о том, что 4 июня на территории Насиминского района была украдена его банковская карта, с которой злоумышленники сняли 2 800 манатов.

В ходе разбирательства сотрудники 19-го отдела полиции установили личности подозреваемых в совершении преступления - уроженца Физулинского района Шахина Мамедова, уроженца Агсуинского района Этимада Гасанова и жителей Баку Ниджата Азизли и Захида Азизова, они были задержаны.

По факту проводится расследование.