О нас

С банковской карты жителя Баку украли 2,8 тыс. манатов

С банковской карты жителя Баку украли 2,8 тыс. манатов У жителя Баку украли банковскую карту и сняли с нее 2 800 манатов.
Происшествия
9 июня 2023 г. 10:47
С банковской карты жителя Баку украли 2,8 тыс. манатов

У жителя Баку украли банковскую карту и сняли с нее 2 800 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию обратился житель Баку с заявлением о том, что 4 июня на территории Насиминского района была украдена его банковская карта, с которой злоумышленники сняли 2 800 манатов.

В ходе разбирательства сотрудники 19-го отдела полиции установили личности подозреваемых в совершении преступления - уроженца Физулинского района Шахина Мамедова, уроженца Агсуинского района Этимада Гасанова и жителей Баку Ниджата Азизли и Захида Азизова, они были задержаны.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı sakininin bank kartı oğurlanaraq hesabından 2800 manat pulu çıxarılıb

Самое важное

Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Али Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
ФотоАли Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
8 июня 2023 г. 14:46
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
5 июня 2023 г. 20:33
Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi