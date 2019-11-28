Родственник Эльдара Махмудова вышел на свободу - ОБНОВЛЕНО

В Бакинском военном суде завершились судебные слушания по делу двоюродного брата экс-министра нацбезопасности Азербайджана Эльдара Махмудова – Вугара Махмудова.

Как сообщает Report, В.Махмудов был приговорен к двум годам лишения свободы.

Поскольку срок избранной в отношении него меры пресечения завершился в период предварительного и судебного следствия, он был выпущен на свободу прямо из зала суда.

Решением суда имущество В.Махмудова будет конфисковано.

*** 14:57

В Военном суде города Баку состоялось слушание по уголовному делу экс-министра нацбезопасности Азербайджана Эльдара Махмудова – Вугара Махмудова.

Как сообщает Report, на суде под председательством Эльбейа Аллахвердиева было заявлено, что гражданский иск, предъявленный обвиняемому, отозван и к нему нет никаких претензий.

Затем выступил государственный обвинитель. Прокурор Вугар Махмудов потребовал приговорить обвиняемого к 4 годам лишения свободы. Адвокат подсудимого попросил оправдать его подзащитного. Сам Вугар Махмудов от выступления отказался. Приговор будет вынесен в 16:00.