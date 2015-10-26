Разыскиваемый в России мужчина задержан в "ASAN xidmət"

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Мужчина, разыскиваемый в России по обвинению в преднамеренном убийстве, был задержан в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, Мугабил Аббассойлу, разыскиваемый по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (преднамеренное убийство), был задержан сотрудниками полиции Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN).

Задержанный передан в Наримановское районное управление полиции.