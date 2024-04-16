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Разыскиваемые в Азербайджане за преступления против собственности экстрадированы из России

Разыскиваемые в Азербайджане за преступления против собственности экстрадированы из России
Происшествия
16 апреля 2024 г. 13:05
Разыскиваемые в Азербайджане за преступления против собственности экстрадированы из России

Граждане Азербайджана, разыскиваемые в стране за совершение преступлений против здоровья и собственности, экстрадированы из России.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Генпрокуратура России удовлетворила ходатайство об экстрадиции объявленных в международный розыск за укрывательство от следствия Нихада Салимли, разыскиваемого по подозрению в совершении преступления против здоровья, Шовкетбея Мустафаева, Илькина Рустамова и Ровшана Амирханлы, обвиняемых в совершении преступлений против собственности.

Вышеназванные лица были задержаны на территории России и экстрадированы в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan şəxslər Rusiyadan Azərbaycana ekstradisiya edilib

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