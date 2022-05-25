Анар Багиров: В Азербайджане осуществляют деятельность 2 135 адвокатов

Названо число адвокатов, осуществляющих деятельность в Азербайджане.

Названо число адвокатов, осуществляющих деятельность в Азербайджане.

Как сообщил Report председатель президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров, в настоящее время осуществляют деятельность 2 135 адвокатов.

Он отметил, что этот показатель постоянно меняется: "Можно с уверенностью сказать, что в следующем месяце число адвокатов превысит 2 200 человек. Кандидаты в адвокаты уже прошли все этапы, успешно сдали экзамен, завершены курсы в Академии юстиции. В будущем месяце мы примем в адвокатуру большое число кандидатов".

Председатель отметил, что число адвокатов-женщин превысило 300 человек: "Сейчас создается Альянс женщин-адвокатов. Сегодня на заседании президиума будет утверждено положение Альянса. Я надеюсь, что эта структура будет осуществлять эффективную деятельность".