Ранивший знакомого в поселке Бина подал апелляционную жалобу

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Обвиненный в нанесении ножевого ранения своему знакомому в Баку Миргалам Тагиев подал апелляционную жалобу. Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 9 января.

Жалобу рассмотрят под председательством судьи Гаила Мамедова.

По обвинительному акту, 23 июня 2017 года в поселке Бина между жителем Джалилабадского района, 24-летним М.Тагиевым и его знакомым Аликом Ахмедовым произошел спор. Во время инцидента М.Тагиев ранил А.Ахмедова ножом. А.Ахмедова доставили в больницу Сабунчинского района с тяжелыми травмами, его жизнь удалось спасти.

М.Тагиеву вынесли обвинение по статьям 126.2.4 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Он был арестован.

М.Тагиев сообщил в показаниях, что в день инцидента А.Ахмедов был пьян и оскорбил его, используя нецензурную лексику, без всякой причины.

А.Ахмедов по время опроса сообщил, что помирился с М.Тагиевым и жалоб не имеет.

Решением Бакинского суда по тяжким преступления М.Тагиев был приговорен к 7 годам лишения свободы.