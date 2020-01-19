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Путин заявил, что в Ливии прислушались к призывам РФ и Турции о перемирии

Путин заявил, что в Ливии прислушались к призывам РФ и Турции о переми

Российский президент заявил, что конфликтующие ливийские стороны услышали призыва России и Турции о перемирии. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Путин отметил, что для урегулирования ситуации в Ливии и Сирии прикладывается много усилий. Он рассказал, что во время по итогам встречи с его турецким коллегой Тайпом Эрдоганом в Стамбуле удалось прекратить огонь и боевые действия в Ливии.

"Несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор… крупномасштабные боевые действия прекращены", - добавил он.

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