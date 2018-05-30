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    Проводится соревнование за звание лучшей батареи ПВО

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В учебном центре войск Противовоздушной обороны (ПВО) проводится соревнование на звание "Лучшая батарея ПВО".

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, к соревнованиям привлечены боевые расчеты различных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок. 

    В ходе соревнований, состоящих из нескольких этапов, боевые расчеты батарей продемонстрируют свои навыки по стрельбе, управлению огнем, технической, физической, тактической, огневой и специальной подготовке.

    По итогам соревнований будет определена лучшая батарея ПВО.

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