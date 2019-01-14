Прокурор потребовал наказания для лица, совершившего мошенничество на 1 млн манатов

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Эльнура Ибрагимова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова завершилось судебное следствие.

В своем выступлении гособвинитель потребовал для Э.Ибрагимова 10 лет тюремного заключения.

Согласно обвинительному акту, Э.Ибрагимов совершил мошенничество на общую сумму 1 млн 18 тыс. манатов в отношении потерпевших, обещав Эльвину Велиеву, Зие Велиеву, Фарману Мамедову, Сахибу Агаеву, Зауру Сафарову, Шахину Магеррамову и Рамилю Бекирову создать бизнес.

Кроме того, по уголовному делу проходит потерпевшим сын одного из депутатов. Отмечается, что Э.Ибрагимов мошенническим путем присвоил принадлежащие ему 100 тыс. манатов.