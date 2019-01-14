Прокурор потребовал наказания для лица, совершившего мошенничество на 1 млн манатов

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Эльнура Ибрагимова.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова завершилось судебное следствие.
В своем выступлении гособвинитель потребовал для Э.Ибрагимова 10 лет тюремного заключения.
Согласно обвинительному акту, Э.Ибрагимов совершил мошенничество на общую сумму 1 млн 18 тыс. манатов в отношении потерпевших, обещав Эльвину Велиеву, Зие Велиеву, Фарману Мамедову, Сахибу Агаеву, Зауру Сафарову, Шахину Магеррамову и Рамилю Бекирову создать бизнес.
Кроме того, по уголовному делу проходит потерпевшим сын одного из депутатов. Отмечается, что Э.Ибрагимов мошенническим путем присвоил принадлежащие ему 100 тыс. манатов.
İsmayıl NəsibliАвтор новости