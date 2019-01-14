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    Прокурор потребовал наказания для лица, совершившего мошенничество на 1 млн манатов

    © Report

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Эльнура Ибрагимова. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова завершилось судебное следствие. 

    В своем выступлении гособвинитель потребовал для Э.Ибрагимова 10 лет тюремного заключения.  

    Согласно обвинительному акту, Э.Ибрагимов совершил мошенничество на общую сумму 1 млн 18 тыс. манатов в отношении потерпевших, обещав Эльвину Велиеву, Зие Велиеву, Фарману Мамедову, Сахибу Агаеву, Зауру Сафарову, Шахину Магеррамову и Рамилю Бекирову создать бизнес. 

    Кроме того, по уголовному делу проходит потерпевшим сын одного из депутатов. Отмечается, что Э.Ибрагимов мошенническим путем присвоил принадлежащие ему 100 тыс. манатов.

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