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Прокурор попросил для Вильяма Гаджиева 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Прокурор попросил для Вильяма Гаджиева 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества Государственный обвинитель попросил судью приговорить бывшего главу Имишлинской районной исполнительной власти (РИИ) Вильяма Гаджиева к 13 годам лишения свободы.
Происшествия
1 июля 2022 г. 13:36
Прокурор попросил для Вильяма Гаджиева 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Государственный обвинитель попросил суд приговорить бывшего главу Имишлинской районной исполнительной власти Вильяма Гаджиева к 13 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, об этом было заявлено в ходе судебного заседания под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азера Пашаева.

Прокурор также попросил конфисковать в пользу государства имущество и денежные средства В.Гаджиева на сумму 6 миллионов 300 тысяч манатов.

Очередное заседание суда назначено на 8 июля.

5 мая 2020 года на основании решения суда Служба государственной безопасности провела оперативно-следственные мероприятия в рабочем кабинете и в доме Вильяма Гаджиева. В ходе обысков были выявлены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных Вильямом Гаджиевым через главного бухгалтера Исполнительной власти района Джамиля Мусаева и других лиц, а также специально упакованные денежные средства в различных валютах, другие документы и материальные доказательства.

В отношении Вильяма Гаджиева следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки) и 313 (служебный подлог) УК АР. Ему предъявлено обвинение по указанным статьям и применена мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Prokuror Vilyam Hacıyevə 13 il həbs cəzası və bütün əmlakının müsadirə olunmasını istəyib

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