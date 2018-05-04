Прокурор Баку: Усилена борьба против продающих сильнодействующие средства аптек

Баку. 4 мая. Report.az/ "Одним из вопросов, вызывающих беспокойство, является продажа гражданам сильнодействующих средств в ряде аптек столицы".

Как передает Report, об этом сообщил прокурор города Баку Ильгар Аббасов.

По его словам, органы прокуратуры города Баку осведомлены о том, что в некоторых аптеках продаются сильнодействующие лекарства, которые должны отпускаться только по рецепту врача, в ряде случаев продажа таких лекарств полностью незаконна и запрещена к продаже гражданам, в особенности молодежи:

"Эти вопросы находятся в центре внимания наших органов. Усилена борьба против аптек, продающих сильнодействующие средства на территории столицы и владельцы нескольких аптек привлечены к ответственности, тем самым были достигнуты положительные результаты в сфере предотвращения распространения сильнодействующих средств среди школьников, студентов и других лиц".