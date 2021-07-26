О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прокуратура об убийстве на свадебном торжестве в Дашкесане

Прокуратура об убийстве на свадебном торжестве в Дашкесане Дашкесанская районная прокуратура распространила официальную информацию в связи с убийством, совершенным во время свадьбы.
Происшествия
26 июля 2021 г. 10:20
Прокуратура об убийстве на свадебном торжестве в Дашкесане
0 : 00
0 : 00

Дашкесанская районная прокуратура распространила официальную информацию в связи с убийством, совершенным во время свадьбы.

В информации, поступившей в Report из прокуратуры, говорится:

"25 июля в 18 часов в районную прокуратуру поступила информация об убийстве жителя Дашкесанского района Эльданиза Намазова 1998 г.р.

В результате проведенного расследования было установлено, что участвовавший на свадьбе, организованной на территории Дашкесана, житель района Шакир Тагиев во время конфликта со своим знакомым Эльданизом Намазовым на почве личных отношений умышленно нанес ему смертельное ножевое ранение в грудную клетку.

По факту в Дашкесанской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Шакир Тагиев задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Следствие продолжается".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Prokurorluq Daşkəsəndə toyda baş verən qətllə bağlı rəsmi məlumat yayıb

Самое важное

МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе
МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе
26 июля 2021 г. 06:01
Ильхам Алиев принял делегацию под руководством главы МИД Сербии
Ильхам Алиев принял делегацию под руководством главы МИД Сербии
25 июля 2021 г. 22:34
Причинивший значительный ущерб гражданам лицо экстрадирован из России
Причинивший значительный ущерб гражданам лицо экстрадирован из России
25 июля 2021 г. 19:57
Зарубежные журналисты посетили Агдам
ФотоЗарубежные журналисты посетили Агдам
24 июля 2021 г. 16:20
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Журналист из Колумбии: Ракетные удары по Гяндже - настоящее зверство - ВИДЕО
ФотоЖурналист из Колумбии: Ракетные удары по Гяндже - настоящее зверство - ВИДЕО
24 июля 2021 г. 12:11
Колумбийский журналист: У города Шуша​ большой потенциал​
ФотоКолумбийский журналист: У города Шуша​ большой потенциал​
24 июля 2021 г. 11:19
На армяно-азербайджанской границе продолжаются перестрелки
На армяно-азербайджанской границе продолжаются перестрелки
23 июля 2021 г. 22:12
Арестован экс-начальник управления Госслужбы по мобилизации и призыву
Арестован экс-начальник управления Госслужбы по мобилизации и призыву
23 июля 2021 г. 21:47
Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом
Военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом
23 июля 2021 г. 17:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi