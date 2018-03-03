Прокуратура города Баку распространила официальное заявление в связи со смертью Эйюба Керимова

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Прокуратура города Баку распространила официальное заявление в связи со смертью главного редактора газеты Femida-007 Эйюба Керимова.

Как сообщает Report, в сообщении говорится, что в районную прокуратуру поступили информация о том, что 2 марта в 14:00 домочадцы прописанного по адресу Наримановский район, ул.М.Ализаде, дом 132 Керимова Эйюба Закир оглу почувствовали сильный запах газа в ванной комнате и обнаружили там тело.

На основе данной информации сотрудники районной прокуратуры немедленно выехали по адресу и с участием судмедэксперта и представителя Бакинского регионального департамента эксплуатации газа осмотрели место происшествия и тело. Во время осмотра на теле не было обнаружено никаких травм. Условия обнаружения тела дали основания полагать, что Э.Керимов задохнулся от угарного газа, в связи с чем для внутреннего обследования и установления истинных причин смерти тело было направлено в Наримановское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. Во время внутреннего обследования было установлено, что причиной смерти Э.Керимова стало "отравление угарным газом".

Члены семьи Э.Керимова не подали никаких жалоб в связи с его смертью.

По факту в Наримановской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК, ведется следствие.