Продлен срок ареста задержанных в связи с нардаранскими событиями

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением срока меры пресечения в виде ареста в отношении Нахида Гахраманова и других лиц, задержанных в связи с нардаранскими событиями.

Об этом Report сообщил адвокат Бахтияр Гаджиев.

По словам адвоката, представление следственного органа было удовлетворено, срок ареста Нахида Гахраманова и других лиц продлен на 3 месяца.

Б.Гаджиев также сообщил, что Н.Гахраманов подал ходатайство в связи с освобождением под залог. Ходатайство будет рассмотрено завтра.

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран. В результате операции были задержаны и переданы следствию несколько членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым - Расим Мирза Баба оглу Джабраилов, Закир Тапдыг оглу Мустафаев, Джаббар Амирхан оглу Джаббаров, Джахад Бала Гусейн оглу Бабакишизаде, Шамиль Адиль оглу Абдулалиев, Агиль Азер оглу Исмаилов, Рамин Магеррам оглу Ярыев, Аббас Абдулрахман оглу Гулиев, Ибрагим Мамед оглу Худавердиев, Этибар Расим оглу Исмаилов, Бахруз Рахиб оглу Аскеров, Али Хасрат оглу Нуриев, Алибала Джавад оглу Велиев, Фархад Насраддин оглу Балаев, Аббас Хафиз оглу Тагизаде и Аббас Мамедбагир оглу Гусейнов. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, в последующем срок меры пресечения был продлен. В настоящее время в Бакинском суде по тяжким преступлениям проводится судебный процесс по уголовному делу данных лиц.

Следствие по делу Н.Гахраманова и других лиц продолжается.