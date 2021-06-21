Продлен срок ареста экс-начальнику службы Минкультуры Азербайджана

В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста экс-начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Султанова Закира Имр

В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста экс-начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Султанова Закира Имран оглы.

По информации Report, согласно решению суда, представление следственного органа было удовлетворено, срок ареста продлен еще на 3 месяца.

Согласно официальной информации, заместитель министра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглы и начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглы использовали свои должностные полномочия и совершили многочисленные противоправные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.

Решением суда, 8 мая 2020 года в ходе обыска, проведенного Службой госбезопасности по служебным и домашним адресам Рафига Байрамова и Закира Султанова, были обнаружены и изъяты различные записи о суммах денежных средств, полученных должностными лицами, денежные средства, хранящиеся в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства.

В ходе следственных действий были выявлены обоснованные подозрения в систематическом присвоении Закиром Султановым части средств, выделенных из государственного бюджета для проведения необходимых работ по сохранению, восстановлению, реконструкции и охране исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и богатством азербайджанского народа.

В рамках уголовного дела, проводимого Службой государственной безопасности, Рафиг Байрамов привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, служебного подлога, Закир Султанов - по фактам злоупотребления должностными полномочиями и присвоения.

Уголовное дело Рафига Байрамова выделено в отдельное производство.