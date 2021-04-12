Продлен срок ареста экс-главы ИВ Джалилаба

Рассмотрено представление о продлении меры пресечения в отношении экс-главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намика Зейналова.

Рассмотрено представление о продлении меры пресечения в отношении экс-главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намика Зейналова.

Как сообщает Report, на процессе в Сабаильском районном суде было оглашено решение.

Согласно решению, мера пресечения в виде ареста в отношении Н.Зейналова продлена на 3 месяца.

Отметим, Н.Зейналов был задержан в ходе спецоперации в здании Исполнительной власти Джалилабадского района в декабре прошлого года. Ему инкриминируются следующие статьи Уголовного кодекса: 179.2.2 (присвоение и растрата, совершенные неоднократно), 179.2.3 (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (служебный подлог).