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Продлен срок ареста экс-главы ИВ Джалилаба

Продлен срок ареста экс-главы ИВ Джалилаба Рассмотрено представление о продлении меры пресечения в отношении экс-главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намика Зейналова.
Происшествия
12 апреля 2021 г. 16:30
Продлен срок ареста экс-главы ИВ Джалилаба
Намик Зейналов

Рассмотрено представление о продлении меры пресечения в отношении экс-главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намика Зейналова.

Как сообщает Report, на процессе в Сабаильском районном суде было оглашено решение.

Согласно решению, мера пресечения в виде ареста в отношении Н.Зейналова продлена на 3 месяца.

Отметим, Н.Зейналов был задержан в ходе спецоперации в здании Исполнительной власти Джалилабадского района в декабре прошлого года. Ему инкриминируются следующие статьи Уголовного кодекса: 179.2.2 (присвоение и растрата, совершенные неоднократно), 179.2.3 (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (служебный подлог).

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