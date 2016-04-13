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    Причина вооруженного инцидента в Бинагади: Женщина наняла киллера из-за долга в 35 тыс. манатов

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Задержаны два человека в связи с вооруженным инцидентом в Баку.

    Как сообщает Report, это Гюнель Сулейманова и Рамиль Гусейнли. 

    Потерпевший, житель Бардинского района Гусейн Гасымов заявил сотрудникам правоохранительных органов о том, что Г.Сулейманова задолжала ему 35 тыс. манатов, по этой причине она заказала Р.Гусейнли убить его. 

    Напомним, что 11 апреля на улице Джавадхана в Бинагадинском районе двое несколько раз выстрелили из автомата в сторону жителя Бардинского района Гусейна Гасымова, снимающего квартиру на данной территории. В результате Г.Гусейнов был ранен в пятку, ему оказали медицинскую помощь в больнице, после чего он был выписан домой. 

    Сотрудники 7-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции изъяли с места происшествия 10 гильз 7,62 калибра. 

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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