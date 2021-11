Представитель ООН выразила соболезнования Азербайджану

"Опечалены известием о трагической катастрофе вертолета в Хызы".

Как передает Report, об этом в Твиттере сообщила постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких. Желаем раненым скорейшего выздоровления", - добавила представитель ООН.

Для расследования крушения вертолета Госпогранслужбы в Хызинском районе, в результате которого два человека пострадали и 14 человек погибли, создана следственная группа, состоящая из специалистов Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и Государственной пограничной службы.