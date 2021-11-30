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Представитель ООН выразила соболезнования Азербайджану

Представитель ООН выразила соболезнования Азербайджану "Опечалены известием о трагической катастрофе вертолета в Хызы".
Происшествия
30 ноября 2021 г. 21:37
Представитель ООН выразила соболезнования Азербайджану
Владанка Андреева

"Опечалены известием о трагической катастрофе вертолета в Хызы".

Как передает Report, об этом в Твиттере сообщила постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких. Желаем раненым скорейшего выздоровления", - добавила представитель ООН.

Для расследования крушения вертолета Госпогранслужбы в Хызинском районе, в результате которого два человека пострадали и 14 человек погибли, создана следственная группа, состоящая из специалистов Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и Государственной пограничной службы.

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