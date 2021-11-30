Представитель ООН выразила соболезнования Азербайджану

"Опечалены известием о трагической катастрофе вертолета в Хызы".
Как передает Report, об этом в Твиттере сообщила постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.
"Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких. Желаем раненым скорейшего выздоровления", - добавила представитель ООН.
Для расследования крушения вертолета Госпогранслужбы в Хызинском районе, в результате которого два человека пострадали и 14 человек погибли, создана следственная группа, состоящая из специалистов Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и Государственной пограничной службы.
Saddened by the news of tragic helicopter crash in #Khizi . Sincere condolences to the families who have lost loved ones. Best wishes for a speedy recovery to the injured.