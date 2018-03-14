Председатель объединения "Азербайджанские ветераны Афганистана" дал показания в суде

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд над Мухаммедом Велиевым 1961 г.р. и его ровесником Джаваном Ахмедовым, обвиняемым в мошенничестве и получении взятки.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой дал показания председатель Общественного объединения "Азербайджанские ветераны Афганистана" Мухаммед Велиев.

Он сказал, что все утверждения истцов - клевета:

"В 2008 году по решению Кабмина муниципалитету Говсаны были выделены 10 гектаров земли. Эти земли не были выделены для ветеранов Афганистана. Мы не выдаем им земли, а направляем в муниципалитет на рассмотрение. Предыдущий председатель раздал все земли до меня. Все дающие показания в суде не являются членами общества, в котором я председательствую. Они в 1990 году приобрели удостоверения, а теперь говорят, что они "ветераны". У этих удостоверений даже срок истек".

По словам обвиняемого, в районных судах были заседания по ликвидации организации. М.Велиев заявил, что не брал ни у кого деньги и не согласен с обвинениями:

"Я не знаю большинства жалобщиков. Я не верю, что обвиняемый Джаван Ахмедов также брал у них деньги".

Судебное заседание продолжается.

Отметим, что М.Велиев является председателем Общественного объединения "Азербайджанские ветераны Афганистана", Дж.Ахмедов – заместителем председателя.

Оба обвиняются в мошенничестве, получении взятки и подлоге.

Ранее в прессе сообщалось, что ветераны имеют претензии к председателю и зампредседателя организации.

Истцы отмечают, что в общественном объединении, имеющем 8 тыс. членов, допущена коррупция, за выделенный для ветеранов земельный участок потребована большая сумма денег.

По их словам, по поручению президента в марте 2005 года для строительства частных домов для ветеранов выделен земельный участок в 10,35 га:

"Даны поручения по улучшению нашего социального положения. Однако председатель объединения Мухаммед Велиев препятствует нашему пользованию данными льготами. Мы не понимаем, как вообще он, не являющийся ветераном войны в Афганистане, может быть председателем объединения. Они наладили себе хороший бизнес".

В Администрацию президента было направлено письмо за подписью 30 потерпевших. Дело было направлено на рассмотрение в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

По информации, председатель объединения М.Велиев за отвагу на афганской войне был награжден медалями "За боевые заслуги" и "Терегги".