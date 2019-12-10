Предприниматель: На рынке EuroHome пострадали свыше 100 магазинов

"На рынке строительных материалов EuroHome не было сигнала оповещения об опасности".

Об этом находившемуся на месте происшествия сотруднику Report заявил владелец одного из магазинов Сеймур Оруджев.

По его словам, в результате пожара он понес убыток в 150 000 манатов:

"Утром, в начале девятого, мы узнали о пожаре в одном из магазинов по продаже кафеля и метлаха. Пожар начался именно оттуда".

С.Оруджев отметил, что в результате пожара пострадали более 100 магазинов: "Большая часть рынка, и мой магазин в том числе, не были застрахованы. Сгорела также долговая тетрадь со списком людей, взявших у меня стройматериалы. Общая сумма долга составляет 50-60 тыс. манатов. Теперь я даже не знаю, кто и сколько мне должен".

Сильный пожар начался сегодня утром на рынке стройматериалов в Бинагадинском районе Баку. К месту тушения пожара были привлечены самолет, вертолеты и пожарные поезда.